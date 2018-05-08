Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Anne sütü almayan bebeğin ek besinlere geçişinin daha zor olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Aslan “Annenin yediği besinlere bağlı olarak sütün tadı da değişir. Mesela anne sarımsaklı gıda yiyince süte de sarımsak tadı geçer ve bebek de sarımsak tadına alışmış olur. Bundan dolayı anne sütü almayan bebeklerin ek besinlere geçişi daha zor olur” dedi.



SEBZE İLE BAŞLAYIN

Birçok bebeğin, meyvelerin şekerli, tatlı, leziz tadından sonra sebze çorbalarının tatsız tuzsuz tadına alışmakta ciddi zorluk çektiğinin altını çizen Dr. Aslan “Bundan dolayı önce sebze ve yoğurt ile başlanıp, sonra meyvelere dönüş yapmak daha uygun bir çözüm olabilir. Bebeğinize vermeye başlayacağınız ilk meyve ve sebzeler sindirimi en kolay olan, alerjik reaksiyon riski taşımayan ve mevsimine uygun meyve ile sebzeler olmalı. Bebeğinize ilk olarak sebzeyle deneme yapmaya başlamanız daha uygun olur” diye açıkladı.

Bebeklere, 5. ve 6. aydan itibaren ek gıda verilmeye başlanmasının uygun olduğunu söyleyen Dr. Aslan, sebze seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: Bebek için hiçbir besleyici değeri olmayıp içinde nikotin bulunan patlıcanın bebek beslenmesinde pek yeri yoktur. Domates, alerjiye sebep olabileceğinden 7-8 aydan önce tavsiye edilmez. Lahana, pırasa, soğan ve sarımsak da sindirimleri zor olduğundan ve gaz yapabileceğinden 8-9 aya kadar verilmemelidir.