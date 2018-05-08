Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Buna karşılık, günlük hayatın oluşturduğu stres, genetik yapı, hormonal problemler ve çevresel faktörler gibi birçok sebep saçların normalden çok daha fazla dökülmesine sebep olabiliyor. Mevsim geçişleri ve ilaç kullanımı gibi sebeplere bağlı dökülmeler geçici olabilirken, özellikle genetik sebeplerden oluşan saç dökülmelerine müdahale edilmezse kalıcı kellikler oluşabiliyor. Sağlıklı beslenme, vitamin takviyesi ve bakımla dökülmenin azaltılabileceğini ancak önüne geçilemeyeceğini anlatan Dr. İbrahim Çevik, PRP tedavisinin dökülme hangi evrede olursa olsun saç köklerini güçlendirdiğini belirterek. “PRP tedavisinde, kişiden bir miktar kan alınıyor. Alınan bu kan laboratuvar ortamında plazmasına ayrıştırılıyor. Plazmalar, içindeki platelet hücreleri ile cildi ve saçı yeniliyor” dedi.