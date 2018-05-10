Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Günümüz annelerinin elinde cep telefonu ile dolaştığını ve çocuklarını interneti takip ederek yetiştirdiklerini söyleyen Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş “Bebek beslenmesinde anne sütü hayati önem taşıyor. İlk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslemek gerekir. Ancak blogger annelerin bu konuda çok kötü yönlendirmesi oluyor. Eskiden anneanne, babaenneler, bebeğin doymadığını düşünerek bir an önce ek gıdaya geçmek için genç annelere baskı yapardı. Şimdi anneanne babaannelerin yerini blogger anneler aldı. Annelerin çocuklarını yetiştirirken doktorlarının tavsiyesinin dışına çıkmaması gerekir” dedi.



ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENİYOR

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’nin yaptığı bir çalışmaya göre ülkemizde 0-5 arasındaki çocukların yüzde 16’sının yetersiz beslendiğini hatırlatan Prof. Dr. Çokuğraş “Bunun da en önemli sebebi 0-2 yaş arasındaki beslenmenin kötü olması. 0-2 yaş grubunda özellikle ilk 6 ayda sadece anne sütünün alınmaması, ek gıdaların yanlış başlanması ve çocuğun ihtiyacı olan anne sütü yerine daha kalorili ve çocuğun yaşına uygun olmayan gıdalarla beslenmesi, beslenme yetersizliklerine yol açıyor” dedi.

Beslenme yetersizliğinin en önemli sonuçlarından birinin boy kısalığı ve gelişim geriliği olduğunu belirten Prof. Dr. Çokuğraş, bunun yanında demir, iyot, çinko ve D vitamini eksikliğinin görüldüğünü de söyledi. Prof. Dr. Çokuğraş “B vitamini çocuğun beyin gelişimi için önemlidir. Çinko boy uzamasını sağlar; bağışıklığı destekleyerek sık hastalanmasını engeller. Demir eksikliği ise zekâ gelişimini, yara iyileşmesini, kalp sağlığını ve çocuğun enerjisini etkiler. Demir eksikliği olan çocuk sürekli yorgundur ve sık hastalanır” diye konuştu.



İNEK SÜTÜ KABIZ YAPIYOR

Altıncı aydan önce ek gıdaya geçildiği takdirde anne sütü tüketiminin azaldığını anlatan Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuraş “Anne sütünün içinde çocukların bağırsaklarındaki mikrobiyotayı geliştirecek olan bir sürü iyi bakteri, bağışıklığını güçlendiren maddeler var. Yeterli anne sütü alamayan çocuğun bağışıklığı gelişmiyor ve daha sık hastalanıyor. Anne sütü yerine çoğu zaman inek sütü veriliyor. Herhangi bir probiyotik, anne sütüne eş değer kalsiyum, fosfor içermeyen inek sütü, bebeği kabız yapıyor ve böbrek fonksiyonlarını bozuyor” dedi.





OBEZİTENİN DE SEBEBİ

Obezitenin de ilk 5 yaş içindeki yanlış beslenmeden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş, “0-2 yaşta anne sütü yerine kendisine kalorili gelen yiyeceklerle beslenen, daha sonraki yıllarda fast food, çikolata ve bisküvit gibi paketli gıdalara yönelen çocuk şişmanlıyor. Ülkemizde her 5 çocuktan biri obez” diye anlattı.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ŞART

Çocuklarda 0-2 yaş grubundaki en önemli vitamin eksikliğinin D vitamini olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş “Çocuk yeterli miktarda anne sütü alsa bile D vitamini eksikliği yaşanıyor. Ülkemizde çeşitli bölgelerde, çocuklarda D vitamini eksikliği oranları yüzde 10-20 arasında değişiyor. Daha önce D vitaminin sadece kemik gelişimi ile ilgili olduğu ve eksikliğinin raşitizm adı verilen hastalığa yol açtığı düşünülürdü. Son zamanlarda yapılan yayınlar, D vitamini eksikliği olan çocukların daha alerjik bünyeli ve kansere daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Anneleri kötü yönlendiriyorlar

Sosyal medyanın giderek etkin kullanılması günümüzde blogger adı verilen sosyal medya ünlülerini ortaya çıkardı. Kimi zaman takipçileri 100 binlere ulaşan bloggerlar, instagram, Facebook, Twitter gibi mecralardan kişisel tecrübelerini paylaşıyorlar. Çoğunlukla herhangi bir alanda uzmanlığı olmayan kişilerin paylaşımları, takipçilerinin tercihlerini büyük oranda etkiliyor. Bu alanda en faal olanlar ise blogger anneler… Hamileliklerinden itibaren yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan blogger anneler, bebek beslenmesinden çocuk psikiyatrisine kadar her konuda tavsiyeler veriyorlar.