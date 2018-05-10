Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Besin artıklarını ağızdan uzaklaştırabilmek için günde en az 3 defa dişlerin kurallarına uygun şekilde fırçalanması tavsiye ediliyor. Ancak inatçı yiyecek artıkları bazen diş fırçası ile temizlenemiyor. Bu durumda kürdan ya da diş ipi imdada yetişiyor. Kürdan ve diş ipi, özellikle diş fırçasının giremediği yerlere kadar uzanabilmesi ve buralarda biriken besin artıklarını, plakları, bakterileri temizleyebilmesi sebebiyle neredeyse ağız sağlığının kurtarıcısı hâline geliyor.

Ağız ve diş bakımında dişleri fırçalama veya gargara yapmanın yeterli olacağı düşüncesinin yanlış olduğunu hatırlatan MİSİP Genel Müdürü Abdullah Çiçekçi “Her ne kadar insanlar dişlerini fırçaladıkları için ağız bakımlarını iyi yaptıklarını düşünseler de bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü diş fırçası dişlerin arasındaki artıkları yeterince temizleyemez. Bu noktada dişlerimizin arasındaki temizliği tam anlamıyla sağlayabilmemiz için farklı metotlar kullanmak gerekir” dedi. Diş ipi ve kürdan kullanmanın diş çürüklerine karşı alınabilecek en basit tedbir olduğunu söyleyen Çiçekçi “Ancak halkımız yeterince kullanmıyor. Bunun sebebi kullanım zorluğudur. Fakat bu noktada diş ipi ile kürdanı aynı materyalde birleştiren tasarımlar devreye giriyor. Misip kürdanlı diş ipi, kolay kullanımı ve etkin temizliği ile ağız ve diş sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor” dedi.