Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek arttığını söyleyen Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural “Maalesef aşı karasızlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Dünya, bunun negatif sonuçlarını görmeye başladı. Aşılar sayesinde bugüne kadar kızamık görmüyorduk. Avrupa’nın birçok ülkesinde kızamık salgınları başladı. Ülkemizde de görülmesi yakındır. Çünkü ülkemizde de aşı yaptırmayan ailelerin sayısı gittikçe artıyor. Bu, bize çok büyük problem çıkaracak” dedi.

Girne’de düzenlenen 54. Türk Pediatri Kongresi’nin basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Vural, medyada yer alan ancak gerçeklik değeri bulunmayan bir takım haberlerin aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları konusunda kararsız hâle getirdiğini belirterek “Aşıların içinde cıva bulunduğu ve bunun otizme yol açtığı şeklindeki yanlış bilgi yüzünden aileler çekiniyorlar. Biliyoruz ki, artık aşıların içinde cıva yok. Eskiden vardı, şimdi yok. Ancak buna rağmen otizmde herhangi bir azalma olmadı. Aşılar çok az miktarda alüminyum içerebiliyor. Oysaki çevremizden bilmediğimiz kaynaklardan daha fazlasını alıyoruz. Sağlık için bu kadar faydası olan aşıları, minimal miktardaki alüminyum için reddetmemizin hiçbir mantığı bulunmuyor. Hiç kimsenin çocuğunu aşılatmayarak, çocuk felcine yakalanması ve bu yüzden sakat kalması kararını vermesine hakkı yok” dedi.