Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ramazan ayının beslenme ve hayat şeklinin değiştiği bir ay olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, oruç tutanların ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan dönemde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini fade eden Bakanlık açıklamasında, “Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Bu durum yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine yol açar” denildi.

Bu durumun aksine sahur öğününün, ağır yemeklerden oluşması durumunda gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski arttığına dikkat çekildi. Bakanlığın sahur menüsü şöyle: “Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.”

BUNLARA DİKKAT

¥ Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azalan küçük porsiyonlarla beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

¥ Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

¥ İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih edin.

¥ İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin.

¥ Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze sularını tercih edebilirsiniz.