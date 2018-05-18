Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanda kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa doğal çözümler neler? Kabızlığım nasıl geçer gibi soruların cevabı burada... Ramazan ayında kişilerin yaşadığı en büyük sorun kabızlık. Gece yemek yemek, su içmemek kabızlığa neden oluyor. Biz de sizler için kabızlığı giderecek öneriler hazırladık. İşte kabızlık sorununu çözen yiyecekler...

Kalın bağırsak hareketlerini uyararak kabızlığı gideren ilaçlara sarılmak yerine, yaşam biçiminde ve özellikle beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapmak önemli. Zira bu ilaçlar, kabızlık sorununu çözmede oldukça etkili olmalarına karşın, belli bir süre sonunda bağırsağı bu maddelere karşı bağımlı hale getirerek, bağırsak tembelliğine yol açabiliyor. Bu nedenle kısa süre kullanılmaları gerekiyor.

İŞTE KABIZLIĞI GEÇİRECEK DOĞAL YÖNTEMLER