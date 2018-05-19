Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Exeter Üniversitesinden araştırmacılar 30-40 yıldan bu yana mantar ilaçlarına karşı toplumda büyük bir direnç oluştuğunu belirterek, özellikle kanser tedavisi gören hastalar, hastanede yatan hastalar, HIV hastaları ve organ nakli hastalarının risk altında olduğunu bildirdi. Uzmanlar, direnç gelişiminde mantar ilaçlarının tarımda kullanılan ilaçlarla benzerlik göstermesinin önemli etkisi olduğunu bildiriyor. BBC Health’ın haberine göre Exeter Üniversitesinden Profesör Sarah Gurr mantar enfeksiyonlarının, tüm bulaşıcı hastalıklar içinde en öldürücü olanı olduğuna dikkat çekerek “Yeni ilaçlar keşfedilmezse son yıllarda organ nakili hastaların ve kanser tedavisi gören hastaların sayısının artmış olması ve toplumun giderek yaşlanması sebebiyle bağışıklık düşüyor. Salgın hastalıklar çıkabilir” dedi.