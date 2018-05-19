Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, metabolik dengeyi bozmadan sağlıklı ramazan beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:



Hurmadan vazgeçmeyin

Hurma; potasyum içeriği oldukça zengin bir meyvedir. Ramazan ayında sinir sisteminin ve kasların düzenli çalışmasında, vücutta sıvı-elektrolit dengelenmesinde oldukça aktif rol alıyor. İçerdiği demir oranı ile de kırmızı hücrelerin yapımını destekliyor ve kansızlığa iyi geliyor…



Orucunuzu çorbayla açın

Uzun süre aç kalan mideyi sıcak veya ılık içimi ile rahatlatan tek yiyecek çorbadır. Çorbanın yavaşça içilmesi; uzun süreli açlıkta oluşan, yemeği bir anda yeme isteğini de engeller.



Şarküteriyi azaltın

Salam, sosis, sucuk, füme et gibi besinler oruç süresince içerdiği fazla sodyum ve nitratlar sebebiyle susuzluğun artmasına sebep olur. Sahurdan sonra, özellikle yaz aylarında, vücudun su ihtiyacının arttığı düşünülecek olursa susuz oruç tutmak zorlaşır.

Haftada 3 defa balık yiyin

Mevsim dolayısıyla her zaman taze balık bulasanız da, sindirimi kolay ve güçlü bir protein kaynağı olan ton balığını tercih edebilirsiniz. Okyanus balığı olduğu için ağır metal içermez. Susatmayan ve gün içinde sürekli tok hissetmenize imkân sağlayan bir yiyecektir.



Sahur öğünü hafif olsun

Genelde gün içinde tok kalmak için iftardan artan yemekleri sahurda yeme alışkanlığı bulunur. Bu durum mide problemi yaşanması riskini doğurur. Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; sandviç ve yanına açık çay; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketebilirsiniz.



Sütlü TatlılarI Tercih Edin

İftara doğru kan şekerinin düşmeye başlamasıyla oluşan açlık hissi, tatlı yeme arzusunun artmasına yol açar. Ramazan sofralarında bulunan yemekler, genellikle karbonhidrat ve yağ yönünden zengindir. Bu nedenle haftada üçü geçmeyecek şekilde iftardan en az 45 dakika sonra kilo alımını önlemek için enerji yoğunluğu düşük olan; güllaç, sütlaç, muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz.