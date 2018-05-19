Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GRÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Tepe ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Çebi öncülüğünde oluşturulan ekip, nişastalı gıda ürünlerinde kızartma, fırınlama ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında oluşan kimyasal akrilamid maddesinin, Giresun kalite fındığında da aynı işlemler uygulandığında ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda araştırma yaptı.

Akademisyenler, yaklaşık yedi ay süren çalışma sonrası kavrulmuş Giresun fındığında karsinojenik bir madde olan akrilamid düzeyinin çok düşük olduğunu ve bunun halk sağlığı açısından risk teşkil etmediğini belirledi.Giresun kalite fındığında da kavurma işlemi sırasında akrilamidin oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla bir proje yürüttüklerini dile getiren Çebi, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda, Giresun'un Keşap ilçesinden toplanan fındık örnekleri 130 derece, 150 derece, 170 derecede etüvde 15 ila 30'ar dakikalık sürelerle kavrulmuştur. Daha sonra paketlenip ölçüm yapılana dek buzdolabında saklanmıştır. Kavrulmuş fındık örneklerinin önce fotoğrafları çekilip renk analizleri yapıldı. Örnekler ekstraksiyon yapılarak akrilamid tayini gerçekleştirildi. Bulgulara göre, sıcaklık arttıkça renk analiz değerlerinde de uygun şekilde yükselme gözlenmiştir."

Kavrulmuş Giresun fındığında akrilamid düşük seviyede

Yapılan laboratuvar araştırmaları sonucu, Giresun fındığında, kanserojen etkisi bulunan akrilamid molekülünün düşük seviyede olduğunun belirlendiğini söyleyen Çebi, "Bu sonuçlar sanayide kullanılan fındık kavurma sıcaklıklarındaki fındıklarda akrilamid seviyesinin düşük düzeylerde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuklara sağlıklı beslenme adına kavrulmuş Giresun kalite fındığını tüketmelerini öneren Çebi, şunları aktardı:

"Pişirme işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gıdaları es geçerek, kavrulmuş fındık güvenli bir şekilde tüketilebilir. Özellikle de çocuklar, çünkü çocuklar hazır gıdaları tercih etmek istiyorlar. Onların gelişimi ve sağlıkları açısından yüksek pişirme işleminin yapıldığı gıdalar yerine fındık tüketmelerini sağlamak burada önemli."