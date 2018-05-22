Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatlı olmasına rağmen hurmanın içinde bulunan doğal şeker, diş minesini güçlendirir ve onları plağa karşı korur. Fakat çok fazla tüketilen bu şekerin dişlerin çürümesine sebep olacağını unutmamalıyız. Peki bunu nasıl önleriz? İşte bu sorunun cevabı...

Tatlılar söz konusu olduğunda hepimiz dişlerimiz için tedirgin oluruz. Ancak Ramazan ayının baş tacı 'Hurma' için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Tıpkı hurmada olduğu gibi doğadan gelen bazı şekerler, diş minesini güçlendirir ve onları plağa karşı korur. . Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan ayında sofralarımızda daha fazla yer alan hurma ile ilgili bilgiler verdi:

"Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra ağız su ile çalkalanmalı, dişler 30 dakika sonra fırçalanmalıdır."

LİFLİ YAPISINDAN DOLAYI TOK TUTAR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Çocuklara, özellikle de 3 yaşından küçük çocuklara hurma verilirken dikkatli olunmalıdır" diyerek aileleri şu sözlerle uyardı: "Hurma sert ve lifli bir yapıya sahiptir. Sert yapısından dolayı dişleri yeteri kadar gelişmemiş çocuklar hurmayı yeteri kadar çiğneyemezler, hem de bağırsakları bu kadar lifli bir yapıyı sindirmeye hazır değildir. Ama hurmanın şöyle bir güzel özelliği vardır; lifli yapısından dolayı tok tutar, ayrıca birçok vitamin ve mineral içerir. Erişkinlerin de kararında tüketmesi önerilir."

DİŞ İPİNİ İHMAL ETMEYİN

Kökdemir, "Hurma ne kadar sağlıklı bir besin olursa olsun; ne yerseniz yiyin, ağız ve diş bakımınızı aksatmayın" diyor ve uyarıyor; "Her iftardan ve sahurdan sonra dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalayın. Diş ipini de ihmal etmeyin. Diş ipi kullanmazsanız, dişlerinizi eksik temizlemiş olursunuz. Diş ipi, diş çürüklerini önlemede önemli bir yer tutuyor."

GARGARAYA GÜVENMEYİN, BİTKİLERDEN YARARLANIN

"Ağız kokusunu engellemek için gargaralara güvenmeyin, bitkilerden yararlanın" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, ada çayı, tarçın, yeşil çay, okaliptüs, kakule, kişniş ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer...

Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır" dedi.