Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kopenhag

Danimarkalı insülin üreticisi Novo Nordisk’in geliştirdiği dünyanın ilk ‘hap şeklindeki biyolojik diyabet ilacı’nın 2020’de piyasada olacağı bildirildi. Bugüne kadar üretilen diyabet haplarından farklı bir etki mekanizması olan ve şekeri düşürürken iştahı da kesen ilacın aynı zamanda obezite tedavisinde de kullanılması hedefleniyor. Klinik çalışmalar, ilacın kan şekerini sağlıklı kişiler düzeyine düşürürken, şeker düşüşünden bağımsız olarak 1 yıl içinde yüzde 15 kilo kaybı sağladığını gösteriyor. İlaç diyabeti olmayan obezlerde de zayıflama etkisi gösteriyor. Çalışmalar olumlu sonuç verirse, sabahları aç karnına alınan 1 tabletle kilo vermek mümkün olacak.

MERKEZİN KAPILARI DÜNYAYA AÇILDI

Novo Nordisk, Kopenghag’daki araştırma ve geliştirme merkezinin kapılarını dünya basınına açtı. Tüm dünyadaki diyabetlilerin kullandığı insülinlerin yüzde 50’sini üreten şirket, bundan böyle insülinlerin yanı sıra yeni ilaç keşiflerinde obezite tedavisini de hedef alacağını açıkladı.

ŞİŞMANLIK DİYABET YAPIYOR

AR-GE Merkezi Malov’da düzenlenen basın toplantısında yeni tedavilerle ilgili bilgi veren Novo Nordisk Bilim Direktörü Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen, bütün dünyada obezite ve Tip 2 diyabetin hızlı bir artış gösterdiğini ve Tip 2 diyabetin en önemli sebebinin obezite olduğunu belirterek diyabeti tedavi etmek için önce obeziteyi tedavi etmek gerektiğini söyledi.

HAFTADA 1 ENJEKSİYONLA TEDAVİ

Kronik bir hastalık olan diyabetin hayat boyu sürdüğünü ve bu yüzden diyabet tedavisinde daha kolay çözümler aradıklarını söyleyen Prof. Dr. Thomsen “Geçtiğimiz ay Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan haftada 1 enjeksiyon şeklindeki yeni ilacımızı ABD ve Avrupa’da piyasaya verdik. Aslında doğal olarak vücudumuzda bulunan iştah kontrolünü sağlayan GLP 1 adı verilen molekülün dışarıdan verildiği bu tedavi, diyabetlilerde kan şekerini düşürüyor, kilo kaybı sağlıyor ve diyabete bağlı kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Yanı sıra diyabetin en önemli yan etkilerinden biri olan ve hipoglisemi olarak adlandırılan aşırı kan şekeri düşüşlerini yüzde 50 oranında azaltıyor” dedi. Diyabet ilacı olarak piyasaya verilen haftalık enjeksiyonun yüksek dozlarda kilo düşürücü etkisinin bir avantaj olarak ortaya çıkması üzerine, obezite tedavisinde de kullanılması için araştırmalar başladı.

TEK TABLETLE ZAYIFLAYIN

Diyabet hastalarının kendi kendine iğne yapmayı sevmediğini, hastaların yüzde 75’inin hap tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Thomsen, bu yüzden haftalık enjeksiyonun hap versiyonunu geliştirdiklerini belirterek, “Bununla ilgili olarak 2 ay önce bir veri seti yayınladık. Buna göre tablet tedavisinin Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düşürme ve kilo kaybında iğne kadar başarılı olduğunu gördük. Çalışmalara katılanların yüzde 80’inin kan şekeri düzeyleri sağlıklı insanların düzeyine ulaştı ve bir yıl içinde kilo kaybettiler. İlacı diyabeti olmayan obez hastalarda da deniyoruz. Kan şekeri düşüşünden bağımsız olarak kilo kaybına yol açması, bu hapı obezitede etkili hâle getiriyor. Bu yıl içinde 10 klinik çalışmayı tamamlayıp 2019’da yayınlayacağız. İlaç 2020’de piyasada olur. Dünyanın ilk oral biyolojik anti obezite ilacı olacak. İyi bir ilaç ve yaşam tarzı değişikliğini beraber kullanırsak bariatrik cerrahi noktasına gelmeden bu işi çözebiliriz. İlaçlarla obezite cerrahisine eşit sonuçlar almayı hedefliyoruz” dedi.

MOLEKÜLLERİN ANNESİ

Yeni obezite hapının kâşiflerinden biri de 27 yıldır GLP 1 molekülüyle çalışan ve “Moleküllerin annesi” olarak anılan Lotte Bjerre Knudsen. Novo Nordisk’in ürettiği birçok ilacın geliştirilmesine imza atan Knudsen, mayadan üretilen yeni oral obezite ilacının klinik çalışmalarda gösterdiği başarıdan dolayı son derece heyecanlı. Yemek yendiği anda bağırsaklardan ve beyinden salgılanan GLP 1 proteininin kan şekerini düşürdüğünü, beyine ‘yeme’ komutunu gönderdiğini söyleyen Knudsen, “GLP 1’in aktivitesi her zaman yeterli olmuyor. GLP 1 biyolojisine uygun olarak üretilen ilacı dışarıdan verdiğimizde kan şekerini düşürüyor, iştahı azaltıyor ve daha kısa sürede doygunluk hissi sağlıyor. İnsanlar yüzde 24 daha az yemek yiyorlar. Diyabetli hastalarda yüzde 6 kilo kaybı sağlarken, obez hastalarda yüzde 6 kilo kaybına yol açıyor” dedi.

KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI ''TİP 1'' DİYABETİ BİTİRECEK

Vücudun hiç insülin üretemediği ve çocukluk çağı diyabeti olarak adlandırılan Tip 1 diyabetin tedavisinde kök hücre çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Novo Nordisk’in 20 yıldır diyabetin tedavisinde kök hücrelerle çalıştığını ve bu alanda önemli gelişmeler elde edildiğini söyleyen Novo Nordisk CEO’su Lars Fruergaard Jorgensen, “Önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde Tip 1 diyabetin şifası bulunacak” dedi. 100 bilim adamının embriyonik kök hücrelerden beta hücre üretimi konusunda çalıştığını anlatan Jorgensen “Tip 1 diyabette problem bağışıklık sisteminin pankreası düşman bilerek saldırması. Bağışıklık sistemi üzerinde bunu engelleyecek çalışmalar yapıyoruz. Tip1diyabetin tedavisi için kök hücre çalışmalarımız var. Kök hücrelerin bir kapsül içinde pankreasa gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu kök hücreler beta hücrelerinin yerine geçerek yeniden insülin üretimini sağlayacaklar. Bununla ilgili klinik çalışmalara birkaç yıl içinde başlayacağız” dedi.

RAKAMLARLA OBEZİTE VE DİYABET

- Dünyada obezite oranları 1980’den bu yana iki misli artarak 600 milyona ulaştı. Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 36’sı obez. Bu rakam ABD ve İngiltere ile aynı.

- Avrupa’da yeni tip 2 diyabet vakalarının yüzde 65-80’inin sebebi fazla kilo ve obezite.

- Avrupa’da ölümlerin yüzde 13’ü obezite yüzünden meydana geliyor.

- Dünyada genelinde yaklaşık 425 milyon kişi diyabetle yaşıyor. 2045 yılında bu rakamın 736 milyona ulaşması bekleniyor.

- Her yıl 4 milyon kişi diyabet ve buna bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.