Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dil temizliğini de kapsar. Günde iki kez dili dikkatli bir şekilde temizlemek kokuyu engellemenin en etkili yoludur. Dil raspası kullanarak dilin üzerindeki bakterileri, kalıntıları ve mukusu temizlemek gerekir. Bakterilerin ağıza yayılmasına neden olduğu için diş fırçasıyla dil temizliğinden kaçınılmalıdır. Dilin alt bölgesinde V şeklindeki kısma uygulanmamalıdır. Sahurda sağlıklı bir kahvaltı ve sert gıdalar dilin kök kısmının temizlenmesine yardımcı olur. Günde iki kere dört dakika boyunca dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Araştırmalar ağız kokusu olan insanların diş fırçalama süresini kısa tuttuklarını ortaya koyuyor. Dişlerinizin arasını kokusuz bir diş ipiyle her zamankinden daha özenli temizlemeniz gerekiyor” dedi.