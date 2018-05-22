Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Prof. Dr. Çakır, ramazanın sıcaklara denk gelmesi sebebiyle özellikle iftar ve sahur arasında bol bol su içilmesi gerektiğini vurgulayarak “Sahurda ağır ve karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Oruç sırasında tatlıya ihtiyaç artıyor. Ağır şerbetli ve kremalı tatlılar yerine, bu ihtiyacı sütlü ve kuru meyve tarzındaki tatlılarla karşılamakta fayda var. Az bir kahvaltılık ile oruç açıp iftara ara verdikten sonra ağır ağır yemeyi ve mutlaka sahur yapılmasını şiddetle öneriyoruz. Çünkü sahur orucun en önemli bileşenlerinden ve ibadetin parçası. Aynı zamanda sahur sizi oruca hazırlayan önemli bir öğün. Sahurda mutlaka dengeli, proteinli bir kahvaltı yaparak bütün günü çok güzel şekilde geçirebiliriz" dedi.