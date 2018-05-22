Prof. Dr. Çakır, ramazanın sıcaklara denk gelmesi sebebiyle özellikle iftar ve sahur arasında bol bol su içilmesi gerektiğini vurgulayarak “Sahurda ağır ve karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Oruç sırasında tatlıya ihtiyaç artıyor. Ağır şerbetli ve kremalı tatlılar yerine, bu ihtiyacı sütlü ve kuru meyve tarzındaki tatlılarla karşılamakta fayda var. Az bir kahvaltılık ile oruç açıp iftara ara verdikten sonra ağır ağır yemeyi ve mutlaka sahur yapılmasını şiddetle öneriyoruz. Çünkü sahur orucun en önemli bileşenlerinden ve ibadetin parçası. Aynı zamanda sahur sizi oruca hazırlayan önemli bir öğün. Sahurda mutlaka dengeli, proteinli bir kahvaltı yaparak bütün günü çok güzel şekilde geçirebiliriz" dedi.
Bir kişilik oruç tutup, 3 kişilik yemeyin
22.05.2018 - 10:14 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır "İftardan sonra acil servise bir kişilik oruç tutup 3 kişilik iftar eden, yani aşırı yemek yiyenle dolup taşıyor. Orucumuzu güzel tutuyoruz ama açtığımızda oruç ve sağlığın genel mantığı dışına çıkıp çok fazla yiyoruz. Bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir durum" dedi.
Etiketler : oruç,ramazan haberleri,
561267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/561267.aspx
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