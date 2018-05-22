Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Büyükelçiliğinde Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Novo Nordisk firmasının katkılarıyla düzenlenen toplantıda Sert Karaaslan'ın derlediği ve yazdığı "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Karaaslan, obezite ile anne ve babasının yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla tanıştığını anlattı. Anne ve babasının sağlığına kilo vererek kavuştuğunu söyleyen Karaaslan, hayatta hiçbir başarının tesadüf olmadığını, kilo vermenin de meslekte kazanılan başarıların da çalışarak, mücadele ederek var olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının ve yöneticilerinin desteğiyle sağlık haberciliğinde uzmanlaştığını, 21 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Karaaslan, "Sağlık haberciliğinde bu yaşadığım tecrübelerle birilerine şifa bulmak haddim değil ama yol göstermeye çalışmak, birilerinin yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması için belki kılavuz olmak amacıyla bir kitap hazırlamak istedim." diye konuştu.

Kitabın iki bölümden oluştuğunu söyleyen Sert Karaaslan, ilk bölümde bilim insanlarının konuyla ilgili çalışmalarına yer verdiğini, ikinci bölümde ise obeziteyle mücadele eden 8 kişinin yaşam hikayesinin yer aldığını söyledi.

"Kitap kahramanlarımız hiçbir sansür uygulamaksızın bütün duygularını, bütün mücadelelerini, yaşamlarında neler hissettiklerini anlattılar." diye konuşan Sert Karaaslan, kitabında Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Aşık Veysel, Mevlana başta olmak üzere şairlerin ve düşünce adamlarının şiirlerine ve dünya edebiyatının önemli yazarlarının hikayelerinden örneklere yer verdiğini belirtti.

Obez olan insanların ötekileştirildiğini belirten Sert Karaaslan, Türkiye'de ve dünyada obezitenin her geçen gün artması dolayısıyla mücadele etmenin çok önemli olduğunu, kitabın da bu mücadeleye bir nebze de olsa katkı sağlamasını diledi.

Toplantıda, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Volkan Demirhan Yumuk, Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling ve Novo Nordisk Banec Kurumsal Başkan Yardımcısı Emil Kongshoj Larsen de birer konuşma yaptı.