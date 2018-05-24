Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Şeker hastalarının oruç tutup tutamayacağı ramazanda en çok merak edilen konuların başında geliyor. “Oruç tutmak isteyen diyabetli hasta, iyi bir kontrolden geçtikten sonra, herhangi bir başka yandaş hastalığı da yoksa mevcut tedavileri ramazan ayına göre düzenlenerek oruç tutabilir. Sağlık problemi yaşamadan dinî görevini yerine getirebilir” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlkay Çakır oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına tavsiyelerde bulundu.

KAN ŞEKERİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Diyabetli hastaların oruç tutmaktan çekinmelerinin en önemli sebebinin hipoglisemi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çakır “Uzun süre aç ve susuz kalınması neticesinde oluşabilecek kan şekeri düşmeleri bazen hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Bazı çalışmalarda bu riskin 7 kat arttığı bildirilmiştir. Buna karşılık orucun kan şekeri kontrolünü etkilemediği, kötüleştirmediği hatta iyileştirdiğine dair bilgiler de mevcuttur. Literatürde bu kadar farklı bilgilerin olması diyabetlinin yandaş hastalıkları, bölgesel yemek alışkanlıkları, hastanın diyete uyumu ve kullanılan ilaçların tipleri ve dozlarıyla açıklanabilir. Oruç tutan diyabetlilerin susuzluğa bağlı olarak oluşabilecek böbrek fonksiyonlarında bozukluk, kanın pıhtılaşması, yüksek tansiyon açısından da kontrol altında olması gerekir” dedi.

Organ yetmezliği varsa...

Oruç tutmak isteyen diyabetlilerin yandaş hastalıklarının olup olmadığının oruç kararını vermede etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çakır “Organ yetmezliklerine aday, uzun süredir diyabeti olan, susuz kalması sakıncalı kişilerde uzun süreli yiyecek ve sıvı alımının kesilmesi çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Buna karşılık nispeten genç ve başka organ problemleri olmayan, kan şekerlerinde ani düşüşlere yol açacak ilaç kullanmayan, seçilmiş hastalarda ise oruç belki de diyabete olumlu katkı sağlayabilir” dedi.

İftar, şekeri fırlatmasın

Oruç tutan diyabetlilerin dikkat etmesi gereken bir başka önemli noktanın da iftarda yiyip içtikleri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çakır, bu süreçte kan şekerini ani yükseltecek gıdalar tüketilmemesi gerektiğini söyledi. “Ramazan sofrası geleneğimizin zenginliği diyabetli hasta için zararlı olabilir” diyen Doç. Dr. Çakır, “İftarla sahur arasında mutlaka 2,5 litre su içilmelidir. Diyabetli hastaların tedavileri nasıl kendilerine özgüyse, oruç tutup tutamayacağı kararı da hastanın kendi durumuna bakılarak ve diyabet konusunda uzman bir hekim tarafından verilmelidir. Bu dönemde hastalar normal zamanlardan daha dikkatli takip edilmelidir” dedi.

Yemekte çok su içmeyin

Diyabetlilerin gün içinde alamadıkları suyu tamamlamaları gerekir. Ancak yemek sırasında içilen su mide asidini seyrelterek hazmı zorlaştırdığı için yemekle birlikte çok su içilmemelidir.