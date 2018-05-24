Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD’de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye’den de 12 hasta katıldı. Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, migren hastalığının tedavisi için özel olarak geliştirilen ve migren ataklarının gelişmesini önleyici ilk ilaç olduğunu açıkladı. Yaklaşık 500 dolar fiyatla ABD’de kullanıma giren aşının Türkiye’de de ruhsat alması için başvuru yapıldı.

Aşının atakları önlemede yüzde 70’in üzerinde başarı gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Uludüz “Migrende birkaç tane mekanizma var. Bu mekanizmaların en önemlisi enflamasyon dediğimiz bir iltihabi durumun ortaya çıkması. Atak ortaya çıkacağı anda bir takım iltihap maddeleri salınıyor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarları genişleterek ağrı atağını başlatıyor. Aşı, iltihap maddelerinin salınmasını ve ağrı atağının ortaya çıkmasını engelliyor. Daha önceki tedavilerde genişleyen damarları daraltmaya yönelik ilaçlar kullanıyorduk. Bu tedavide daha başlamadan durdurmuş oluyoruz. Özellikle sık migren atakları olan hastalarda iyi cevaplar aldık. Ayda 20 gün ağrısı olan bir hastada bunu sıfırlıyor ya da en çok 1-2 güne düşürüyor ” dedi.