Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nadir olarak görülen bir göz kapağı hastalığı ile dünyaya gelen bebeği ışığa kavuşturan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu, minik Zümra’nın anne karnında göz kapaklarının gelişmediğini belirterek “Zümra bebek, doğduğunda gözlerini kapatamıyordu. Gözleri fazla açıkta kaldığı için kör olma riski vardı. Hastamızın alt göz kapağından parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak da cildini oluşturduk. Bu aşamada dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Bebek aslında doğduktan sonra yeni görmeye başlamış oldu” dedi.