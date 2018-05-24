Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasta yakınları, Valide Sultan gemisiyle Boğaz’da düzenlenen iftar yemeğinde sertifikalarını aldı. Proje kapsamında Almanya’dan Kıbrıs’a, Antalya’dan Trabzon’a annesi, babası, kayınvalidesi ya da bir yakını Alzheimer olan 1.000 kişiye 3 ay boyunca eğitim verildi. Davranış Nörolojisi ve Demans konusunda çalışmalar yürüten Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya tarafından sürdürülen projede hasta yakınlarına Alzheimer’lı hastaya nasıl yaklaşmaları, ani değişimlerde nasıl davranmaları gerektiği ve iletişimde yaşanan problemleri mücadele etme yöntemleri anlatıldı. Dr. Sarıkaya “Bu hastalıkta en büyük sıkıntıyı hasta yakınları çekiyor ve ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bundan sonraki hedefimiz hasta yakınlarının ‘nefes’ almalarını sağlayacak Alzheimer kreşi açmak” dedi.