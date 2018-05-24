Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, sağlık sunumunda hizmet kalitesini artırmak ve en kısa sürede tedaviye erişimi sağlayabilmek amacıyla ambulans hizmetlerinde son teknoloji uygulanıyor. Türkiye'de 2010 yılından bu yana sağlık hizmet sunumunda aktif rol alan ambulans uçaklar, şifa arayan hastaların en kısa sürede hastanelere taşınması için görev yaptı.

Bu kapsamda, 4 sedyeli bir turbo jet ambulans uçak ile tek sedyeli bir turbo jet ambulans uçak Ankara'da konuşlanacak şekilde hizmete girdi.

İki hasta taşıyabilen bir turbo jet ambulans uçak da İstanbul'da konuşlandırıldı.

İki ambulans uçak daha hizmete girecek

İki hasta taşıyan iki ambulans uçak ise yakın tarihte hizmete girecek ve 4 yıl süreyle hizmet verecek. Söz konusu uçaklar Gaziantep ve İstanbul'da konuşlanacak.

24 saat esasına göre hizmet veren ambulans uçaklarla 15 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 11 bin 766 hasta ve yaralı taşındı ve toplam 27 bin 748 saat 55 dakika uçuş gerçekleştirildi.

Yurt dışından Türkiye'ye hasta nakli

Ambulans uçaklarla yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarına da hizmet verildi.

Bugüne kadar yurt dışından Türkiye'ye 534 hasta ve yaralı vatandaş, Türkiye'den de yurt dışına 26 hasta ve yaralı turist nakledildi.

"665 organ veya organ nakli ekibi taşındı"

Öte yandan ambulans uçakların göreve başladığı tarihten bugüne kadar 665 organ veya organ nakli ekibi uçakla taşındı.

Özellikle Türkiye'de gerçekleştirilen yüz, karaciğer, kalp, akciğer ve uzuv nakillerinde Bakanlığa ait ambulans uçak, organ nakli ekiplerinin ve organların taşınmasında görev aldı.