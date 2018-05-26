Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan bir çalışma suya dayanıklı güneş koruyucu ürünlerinin denize girip çıktıktan sonra koruyuculuk etkisinin düştüğünü gösterdi. Çalışma güneş koruyucunun tuzlu suya girdikten 40 dakika sonra koruma faktörünün yüzde 59 onanında azaldığını ortaya koydu. Güneş korumasının etkinliğinin, kremi sürdükten sonra giderek düştüğünü vurgulayan uzmanlar, “Sudan, ısıdan, ışıktan, terden, havludan ve sürtünme gibi faktörler güneşten koruyucuların korunmasını azaltır” dediler.

Gölgede serinleyin

Ultraviyole ışınların cilt kanserinin en önemli önlenebilir sebebi olduğunu vurgulayan İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği hiçbir güneş koruyucusunun yüzde 100 etkili olmadığını belirtti. Dernek, güneş koruyucudan ambalajın üzerinde belirtilen etkinliği alabilmek için bol miktarda kullanmak gerektiğini bildirerek tatilcilere şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Güneş koruyucuyu düzenli olarak tekrarlayın.

¥ Tek başına güneş koruyucusuna güvenmek yerine gölgede serinleyin.

¥ Cildinizi güneş gözlüğü, tişört ve başlıkla koruyun