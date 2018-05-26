Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına her iki taraftan 5 dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır. Özellikle erişkin hastalarda kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. Elbette en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına muayeneye gidilmelidir” diyerek uyardı.