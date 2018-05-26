Dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına her iki taraftan 5 dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır. Özellikle erişkin hastalarda kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. Elbette en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına muayeneye gidilmelidir” diyerek uyardı.
Telaş, burun kanamasını artırır
26.05.2018 - 06:26 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burun kanamasında telaşlanmanın kanamayı artıracağını söyleyen Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Burun kanaması olduğunda sakin kalıp hemen burun içerisine bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkamalıdır.
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561898 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/561898.aspx
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