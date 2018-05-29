Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye’nin ilk tüp bebek uzmanlarından Prof. Dr. Oya Gökmen, ramazan ayında da hem oruç tutup hem de tüp bebek tedavisine devam etmenin mümkün olduğunu belirterek, “Şayet anne adayımız dikkatli beslenebiliyor, yeteri kadar protein, yağ, vitamin, karbonhidrat alabiliyor, günde iki litre de su içebiliyorsa hem tedavisini devam ettirip hem de oruç tutmasında sakınca yok” dedi. Medistate Kavacık Hastanesi Kadın Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oya Gökmen, tüp bebek tedavisinin acil bir tedavi olmadığını hatırlatarak, “Çiftler istiyorlarsa tüp bebek tedavisini ramazandan sonraya bırakabilirler. Ancak kişiler, vakit kaybetmek istemiyorlarsa ramazan ayında da tedaviye devam edebilirler. Tüp bebek tedavisinde en önemli noktalardan biri dengeli beslenmedir. Hem anne hem baba adayının ihtiyacı olan mineralleri almalarıdır. Sağlıklı embriyo gelişimin destekleyecek vitamin, mineral, yağ, karbonhidrat ve proteinler alınabiliyorsa tüp bebek tedavisi oruç tutmaya engel olmaz. Tedavi sırasında anne adayının günde bir defa iğne yapması gerekiyor. Bu iğneyi iftardan sonra yaptırabileceğinden burada da bir problem yok” dedi.

ŞEKER DENGEDE OLMALI

Bazı gençlerin uykularından fedakârlık etmemek için sahura kalktıklarında bir bardak su içip yatarak oruç tuttuklarını ve vücudu açlığa mahkûm ettiklerini belirten Prof. Dr. Gökmen “Bu kişiler yeteri derecede beslenmediklerinden ve gerekli sıvıyı alamadıklarında tüp bebek tedavisi yapmaları hâlinde başarılı sonuç alamayabilirler. Hamile kalmayı kolaylaştıran herhangi bir yiyecek yok. Dengeli beslenmek gerekir. Gebeliğin gerçekleşebilmesi için en önemli noktalardan biri de, şekerin dengede olması. Anne adayı yeterli derecede protein almaya dikkat etmelidir. Etin hazmı zor olduğu için sahurda yumurta ve taze peynir gibi hazmı kolay yiyecekler tercih edilmelidir” dedi.