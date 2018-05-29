Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Böbrek taşı oluşumuna karşı alınabilecek en iyi tedbirin iki öğün arasında yeterli miktarda su tüketmek olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah “Böbreklerde problem yaşamamak için günde yaklaşık 2 buçuk litre sıvı tüketilmelidir. Ancak bu miktarın içinde günlük tüketilen çay ve kahve gibi içecekleri saymamak gerekiyor. Çünkü bu içecekler diüretik, yani idrar söktürücü olduklarından suyun yerini tutmazlar” diyor. Limonatanın böbrek taşı oluşumunu engellediğini söyleyen Dr. Şah, “İdrar esnasında taş oluşumunu azaltan koruyucu maddelerden en önemlisi olan sitrat dışarı atılıyor. Böylece böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfor taşlarının böbrekte çökme problemi artıyor. Bu nedenle böbrek taşından korunmak amacıyla bol sıvı ile beraber sitrat içeren besinlerin de alınması gerekiyor. En iyi sitrat kaynağının limonata olduğunu söyleyen Dr. Cem Şah “Bu maddenin böbrek taşına karşı koruyucu bir etki oluşturduğu biliniyor” dedi.