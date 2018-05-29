Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oruç tutan kişilerin iftarla sahur arasındaki saatlerde spor yapmaları gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, egzersiz için iftardan sonra en az 2 saat geçmesi gerektiğini belirterek “Vücudunuz gündüz besinsiz ve susuz kalmıştır, iftardan sonra kan şekeri yükseleceğinden egzersiz yapmakta acele edilmemelidir. Yaklaşık 1-2 saat dinlendikten sonra spor yapın” dedi. Yapılacak 45-60 dakikalık tempolu bir yürüyüş metabolizmanın yavaşlamasını engelleyeceği gibi, formda ve sağlıklı kalmayı sağlayacağını hatırlatan Dr. Süzer, özellikle ileri yaşlarda ağır egzersizin kalbi yoracağını fade ederek “Yaşınıza, sağlık durumunuza ağır gelmeyecek sporları yapmalısınız. Mesela koşu yerine hızlı yürüyüş tercih etmelisiniz, ağır egzersizler kalbi zorlayabilir” diye konuştu.