Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Haziran ayında 18 bin kamu personeli alımı yapması bekleniyor. Bu kamu personeli alımı hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bir açıklama yaptı.

İLANIN YAYIMLANMA TARİHİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan konu ile ilgili açıklamalarında "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." ifadelerine yer verdi.

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