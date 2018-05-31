Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yüksek miyobu olan hastalarda ışık çakmalarının daha sık görüldüğünü söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba “Retina yırtıkları ışık çakmaları şeklinde belirtiler verebiliyor. Erken teşhis edildiğinde lazer yöntemiyle yırtığın çevresi kapatılarak retina tabakalarının birbirinden ayrılması önleniyor. Retina yırtıkları acil tanı ve tedavi gerektiren bir durum. Çünkü erken dönemde tanı konulduğunda lazerle tedavi edilebilen bu tablo tedavide geç kalındığında retina dekolmanı (ayrılması) adı verilen ve körlükle sonuçlanabilen hastalığa sebep olabiliyor” dedi.