Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm ilaçları iftarda aynı saatte ve tek seferde almaya çalışmanın en sık yapılan hatalardan biri olduğunu söyleyen Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım “Bu durumda birbirleriyle etkileşmeleri sebebiyle ilaç etki süreleri değişebileceği için fayda yerine zarar görebilirsiniz. İlaçların kullanım zamanları için, iftar açılınca hemen aç karına az miktarda su ile iftardan sonra tok karına, gece yatmadan, sahur başlangıcı aç karına ve sahur sonunda tok karına ya da yatmadan önce olmak üzere çeşitli kullanım zamanları olduğunu unutmayın. En uygun olanını doktorunuzla birlikte kararlaştırın” diyor.