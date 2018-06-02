Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menopozdan sonra oluşan meme kanseri ve ilerlemiş prostat kanserinin de obeziteyle bağlantılı olabileceği bildirildi. Uzmanlar, yeni yayınladıkları bir raporda obezite ile bağlantılı 12 farklı kanserin önlenmesi için alkolü bırakma ve işlenmiş et tüketimini sınırlama da dahil olmak üzere hayat tarzında bazı değişiklikler yapılmasını tavsiye ediyor.

Viyana’daki Obezite Avrupa Kongresi’nde sunulan “Diyet, Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Kanser: Küresel Bir Perspektif” raporunda örgütün kanser önleme önerilerinin “kanseri yenme planı” olarak adlandırılan güncelleştirilmiş bir versiyonu yer aldı. Raporun önerileri: Sağlıklı bir kiloda olmak; egzersiz yapmak; tahıl, sebze, meyve ve fasulye yemek; yüksek kalorili gıdalardan kaçınmak; kırmızı ve işlenmiş et ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimini sınırlamanın yanı sıra alkolü kesmek şeklinde ifade edildi. İHA