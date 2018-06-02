Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70 yaşındaki Mehmet Bulduk, vücuttaki en büyük ve hayati damar olan aort damarında 11 yıl önce meydana gelen genişleme ile hayati risk yaşadı. Arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkmadan önce banyoya giren Bulduk’un sırtına şiddetli bir ağrı saplandı. İki büklüm yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Bulduk, bayılınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Anjiyosunda aort damarında genişleme tespit edildi. Hemen yoğun bakıma alındı. Ancak genişleme için yapılacak bir şey olmadığı söylendi. Haftalar süren araştırmalardan sonra aile yakınları Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Harun Arbatlı’ya ulaştı. 28 Mayıs 2007 tarihinde ameliyata alınan Bulduk’a katmanlarına ayrılmış olan aort damarına çok nadir uygulanan bir metot olan “fenestrasyon” ameliyatı yaptı. Prof. Dr. Arbatlı ve ekibi 3 Ağustos 2007’de 12 saat süren açık ameliyatla Bulduk’un aort damarının baş ve boyun bölgesindeki genişleyen kısmına yapay damar taktı.

Ameliyattan sonra taburcu edilen ve takip altında kalan Mehmet Bulduk’un aort damarındaki genişleme devam ediyordu. Genişleme tehlikeli bir hâl alınca, 5 Temmuz 2017’de sekiz saatten fazla süren açık ameliyat yapılarak aort damarının genişleyen kısmına ayrı bir suni damar takıldı. Aort damarının geri kalan küçük bir bölümünde de genişleme tespit edilen Bulduk’a bu sefer de 3 Ağustos 2017’de kapalı ameliyat yapılarak suni damar takıldı. 1 anjiyo, 4 ayrı aort damarı ameliyatı ile hayata tutunan Mehmet Bulduk, şimdi 70 yaşında ve sağlıklı bir şekilde yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

RİSKLİ BİR HASTAYDI

Mehmet Bulduk’un aort damarını parça parça değiştiren Prof. Dr. Harun Arbatlı “Mehmet Bey, Akut Aort diseksiyonu olarak bilinen ciddi bir aort hastalığı ile bize ulaşmıştı. O günlerde çok yeni olan birkaç tekniği bir arada kullandık ve öncelikle bozulmuş olan iç organların dolaşımını tekrar sağladık. Daha sonra aortun zor bir bölgesinin değişimini gerçekleştirdik. Yıllar sonra aort damarının kalan kısmında genişleme devam edince bu defa açık yöntemle bağırsak ve karaciğer dolaşımını garanti altına alarak kapalı yöntemle aort damarınıtamir ettik. Bundan böyle Mehmet Bey, hayatını sağlıklı insanlar gibi sürdürebilir” dedi.