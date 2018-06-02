Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında beslenme şekli ve aralığının değişmesi yüzünden sindirim sistemi düzeninde de farklılıklar yaşandığını söyleyen Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) Yönetim Kurulu Üyesi Diyetisyen Elvan Odabaşı, “Düzenli çalışan sindirim sistemi hem ruhsal hem de fiziksel konforumuz için oldukça önemli. Bu anlamda sindirim sistemimizin konforunu artırmak, iştah yönetimine destek olmak, karaciğerin yükünü azaltmak, kan şekerini dengede tutmak ve ruhsal anlamda süreci daha huzurlu geçirmek için dost bakteriler içeren probiyoktikleri öneriyoruz” dedi. Probiyotiklerin özellikle bağırsak için faydalı olduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunudile getiren Odabaşı, bağırsakların enfeksiyona karşı korunmasında, bağışıklık sisteminin uyarılmasında, iltihaplı hastalıkların önlenmesinde ve savunma sisteminde görevli kimi maddelerin yapımının artmasında da etkili olduklarını ifade etti.