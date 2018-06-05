Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece sahur vaktine kadar uykuda geçen sürenin oldukça az olduğunu belirten Fırat “Sağlıklı bir kişinin kesintisiz 6-8 saat uyku süresine ihtiyacı olduğunu düşünürsek, bu durumun ramazan ayı boyunca mümkün olmayacağını görebiliriz. Özellikle işe erken gidenler, eksik uyku ile güne başlıyor. Bu da performans düşüklüğüne sebep oluyor” dedi.