Gece sahur vaktine kadar uykuda geçen sürenin oldukça az olduğunu belirten Fırat “Sağlıklı bir kişinin kesintisiz 6-8 saat uyku süresine ihtiyacı olduğunu düşünürsek, bu durumun ramazan ayı boyunca mümkün olmayacağını görebiliriz. Özellikle işe erken gidenler, eksik uyku ile güne başlıyor. Bu da performans düşüklüğüne sebep oluyor” dedi.
Oruç tutanlara gündüz 'şekerleme' tavsiyesi
05.06.2018 - 05:00 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Hikmet Fırat, oruç tutanlara öğle saatlerinde 20-40 dakika “şekerleme yapmaları” tavsiyesinde bulundu.
Etiketler : şekerleme,oruç,
563294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/563294.aspx
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