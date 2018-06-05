Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak Ankara

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hakaret ve taciz olaylarının önüne geçebilmek için hastanelerde uygulanan Beyaz Kod uygulamasının rakamları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Raporlara göre, 2018’in ilk 5 ayında 4 bin 706 sözel şiddet, bin 605 fiziksel şiddet olmak üzere toplam 6 bin 311 şiddet başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 4 bin 637’si adli mercilere intikal etti. En fazla şiddete maruz kalan sağlık çalışanları ise 3 bin 740 başvuru ile doktorlar. Yine, en fazla başvuru Devlet Hastanelerinden olurken, ikinci sırada Eğitim ve Araştırma hastaneleri yer alıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek ceza “İngiltere Modeli”ni teklif etti. Memiş, “İngiltere’de şiddet uygulayanlar, belli bir süre muayene olmak için önce karakola gitmek zorundalar. Bizde de bunun yerine belki bu kişilerin kolluk kuvvetleri nezaretinde muayene olması sağlanmalıdır” dedi.

