Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanın kemoterapi almasına gerek olup olmadığını tümörün tehlikesini ölçen bir genetik test belirliyor. Bu genetik testten düşük puan alan kadınlara kemoterapiye gerek olmadığı söylenirken, yüksek puan alanlara kesinlikle kemoterapi tavsiye ediliyor. Albert Einstein Kanser Merkezinin öncülüğünde 10.273 kadın üzerinde yapılan araştırmada hâlâ hormon tedavisi görenler, tümörü lenf bezlerine yayılmamış olanlar ve tümörlerin daha çabuk büyümesine yol açan HER2 mutasyonu bulunmayan hastalarla çalışıldı. Uzmanlar bu yöntem sayesinde tedavi uygulamalarının hemen değişebileceğini ve bu gruptaki kadınların sadece ameliyat ve hormon tedavisiyle güvenli bir şekilde tedavi edilebileceğini söyledi.