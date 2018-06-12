Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir. Rapora göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir. Yapay zekâyla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dâhil çeşitli sağlık problemlerini teşhis edebilir.