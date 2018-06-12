İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir. Rapora göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir. Yapay zekâyla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dâhil çeşitli sağlık problemlerini teşhis edebilir.
İngiltere’de robot doktor önerisi
12.06.2018 - 07:00 | Son Güncelleme: 12.06.2018 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı çalışma, hastanelerde doktor ve hemşirelerin üstlendiği bazı işleri, robotlara ve yapay zekâyla çalışan sistemlere devretmeyi önerdi.
Etiketler : sağlık,robot,doktor,
564337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/564337.aspx
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