Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çil ve lekelerden korunmak için yaz kış en az 50 faktör güneş kremi kullanılması gerektiğini hatırlatan Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, C vitamininden yana zengin gıdalar tüketilmesinin de leke oluşumun azalttığını söyledi. Evde kolaylıkla hazırlanabilecek karışımlarla çillere karşı doğal çözüm bulmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Buyrukçu, leke tedavisi için evde yapılabilecek doğal uygulamaları anlattı:

∂ Bir çorba kaşığı maydanoz suyu ile bir çorba kaşığı limon suyu karıştırılarak çiller üzerine sürülür. 20 dakika beklenir ve yıkanır.

∂ 50 gram toz tarçın ile taze sıkılmış limon suyu bir kapta iyice karıştırılır. Sonra çil olan bölgeye sürülerek streçle kapatılır ve 20 dakika beklenir.

∂ 1 çorba kaşığı bal ile bir adet çırpılmış yumurta iyice karıştırılır. Ciltte renk koyuluğu ve çil olan bölgelere sürülerek 30 dakika beklenir. Önce ılık, sonra soğuk su ile yıkanır. Haftada üç kez tekrarlanır.

∂ 10 adet kırmızı üzüm iyice ezilir ve içine E vitamini kapsülü boşaltılır. Karışım çil olan bölgeye sürülür.