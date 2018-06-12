Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nezle ve grip gibi belirti veren klima hastalığının, kısa sürede alt solunum yollarını da tutarak, akciğerde iltihaplanmaya sebep olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, “Hem hava hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen klima hastalığı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiliyor. Hastalığa yol açan lejyonella mikrobu nemli ortamları sevdiği için özellikle tatilciler risk altında” dedi. Bakterinin akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda ürediğini söyleyen Prof. Dr. Songür, “Ateş, hâlsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, balgam çıkarma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı belirtileri hafife alınmamalıdır. Teşhis konan hastalara gerekli antibiyotik tedavisi başlatılır” dedi.