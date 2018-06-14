Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ramazan bayramı, bedeni ve nefsi terbiye etmeye çalıştığımız, bunun için de 30 gün oruç tuttuğumuz bir dönemin sonunda ulaştığımız ödül günleri. Adı üzerinde bayram. Bu yüzden ailelerin buluştuğu, birlikte olmanın mutluluk ve huzurunu yaşadığı bu özel günlerde mümkün olduğunca stresten uzak kalmak gerek. Bayramda kişiyi en çok strese sokan konulardan biri de “bayram ikramları” ile ardından gelebilecek sağlık problemleri arasındaki dengeyi sağlayabilmek. “Bayramda şunu yeme” ama “Bunu mutlaka ye” demek kolay da bu tavsiyelere uymak zor. Peki ne yapalım? Türkiye Hastanesi Diyetisyeni Esra Mutlu, bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı:



KAHVALTI HAFİF OLSUN

30 gün uzak kaldığımız sabah kahvaltısı belki de Ramazan Bayramı’nın en özel öğünlerinden biri. Bu yüzden sabah kahvaltısına çok müdahale etmek istemem. Ancak kahvaltıda kalp ve damar sağlığı açısından tehlikeli olan kızarmış yiyecekler tüketilmemesini tavsiye edebilirim. Oruçla küçülen midelere ağır gelecek hamur işleri yerine bol taze yeşillikli, zeytin ve peynir çeşitlerinin olduğu, domates-salatalık ve yumurtayla zenginleştirilmiş kahvaltı güne güzel başlamanıza yardımcı olacaktır.



TATLININ ARDINDAN PROTEİN TÜKETİN

Tatlılarda bulunan şeker kana hızlı bir şekilde karıştığı için hem kısa sürede acıktırıyor hem de yağlanma yapıyor. Bu yüzden hamurlu ve şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıyı tercih etmeniz kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Ancak şerbetli ikramlara “hayır” diyemediyseniz, tatlının yanında veya hemen peşinden ayran ya da süt gibi proteinli içecekler tüketirseniz kan şekeriniz daha yavaş yükselir.



TATLI YERİNE MEYVE

Bayram ikramı demek tatlı, çikolata ve şeker demek. Ayrıca şekerli içeceklerin ikramı da söz konusu. Aman dikkat! 30 gün oruç tutarak gündüz vücudumuzda salgılanan insülin hormonu seviyesini neredeyse minimumda tuttunuz ve buna bir şekilde adaptasyon geliştirdiniz. Bayramda ise bir günde 10 ayrı yerde 10 farklı tatlı tüketerek bu adaptasyonu hızla bozmak kan şekeri dengelenmesinde probleme yol açabilir. Bayramda ikramlar arasına şekerli içecekler yerine ayran, tatlı yerine mevyeyi de sokmanın zamanı geldi.

1 dilim baklavaya 2 saat yürüyüş

Söz konusu kilo olduğunda, şişmanlamamak için alınan kalorilerin depo edilmeden yakılması gündeme geliyor. Bayramda en çok karşımıza çıkan yiyecekleri yakabilmek için ne kadar hareket etmek gerek? Diyetisyen Esra Mutlu, 1 dilim baklava, 1 çikolata, 1 şekerin kalori karşılığı olarak yapmamız gereken egzersiz sürelerini şöyle sıraladı:

1 dilim baklava (30 gram) 150-210 kkal arasında enerji sağlıyor bunun için 120 dakika tempolu yürüyüş.

Çikolata (10 gram) 50-70 kkal enerji sağlıyor ve bunun içinde 60 dakika tempolu yürüyüş

Misafir şekeri (2,5 gram) 10 kkal enerji sağlıyor bunun içinde 10 dakika tempolu yürüyüş yeterli olur. n Yani çayınıza attığınız her 1 küp şeker için 10 dakika yürümeniz gerekiyor.

KISITLAMAYIN AMA KONTROL EDİN

Bayram günü kısıtlanmaktan kimse hoşlanmaz. Bayramda lokmalarınızı saymayın. Sadece fazla kaçırdığınız veya tatlı yediğiniz zaman diğer öğünle dengelememiz gerektiğini unutmayın. Bu günler için bir hocam ‘bayramlarda her lokmayı 40 defa çiğnemek suretiyle tüm yiyecekleri tüketebilirsiniz’ derdi. Günlük hayatta her lokmayı en az 13 kere çiğneyin bayram ve özel günlerde ise 40 kez çiğneyin. Ramazan ayı boyunca midelerimiz küçüldü. Bayramda ilk günden fazla yüklenip kalp, tansiyon, şeker ve mide problemlerine yol açmamak gerekir. Bunun için ana öğünleri hafif geçirip, ikramları da ara öğün olarak almak daha isabetli olacaktır.