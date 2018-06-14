Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bu, okul çağındaki çocuklarda dahi siroz alarmı çalıyor demek. Buna karşı bir şekilde tedbir almayız’’ dedi. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından düzenlenen 1’inci Uluslararası NASH Günü Sempozyumu’nda, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan NASH’in nümüzdeki 10 -15 yılda ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olmaya aday olduğunu belirten Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yılmaz “Ülkemizde ne yazık ki 19 milyon yağlı karaciğer hastası var. Bunun 4 milyonunun NASH olduğunu düşünüyoruz. Giderek sıklığı artıyor. Gelecek 10 yılda en sık karaciğer nakline ihtiyaç duyacak hastalık olacak gibi duruyor. Ne yazık ki bu hastalığın ispatlanmış bir ilaç tedavisi yok” dedi.

NASH’la mücadele için sağlıklı beslenmeyi mutlaka yaşam tarzı olarak benimsemek gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz “Haftanın 3-5 günü en az 30 dakika en azından tempolu yürüyüş yapmalıyız. Hem diyet hem egzersiz etkisi kanıtlanmış en iyi tedavi yolu’’ şeklinde konuştu.