Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İmmünoterapinin kemoterapiyi tamamen ortadan kaldırmasa da önemli ölçüde rolünün azalmasına sebep olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar Turhal “Her yıl kemoterapi ihtiyacı bu tedaviler sayesinde azalıyor. Kemoterapi kanserin büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesini durdurucu tedavi usulleri olarak kullanılıyor. Ama immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi kullanımı arttıkça kemoterapi daha az kullanılmaya başlandı. Bunlar tümöre özel tedaviler olduğu için sağlıklı hücrelere daha az etkili ve yan etkiler de daha az oluyor” dedi.

Bir diğer gelişmenin de gen tedavisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turhal, gen tedavileriyle kanseri ortaya çıkaran onkogenin fonksiyonunun engellenebildiğini söyledi. Ayrıca likit biyopsi tetkikleri sayesinde de kanserin bir yere yerleşip henüz kitle hâline gelmeden kanda dolaşırken, çok küçük boyutlardayken tespit edilebildiğini vurguladı.