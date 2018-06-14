Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Geleneğimizde var; yedirip içirmeyi severiz. Hele de söz konusu olan bayram ziyaretine gelen misafirlerse. Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Keskin “Ama bunu yapmayın! Bayram ikramlarında sakın ısrarcı olmayın” ikazında bulunuyor. Şeker hastasına kan şekerini aniden yükseltecek şerbetli tatlıları ikram edip “Bugün bayram, bir kereden bir şey olmaz” demenin misafire yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu hatırlatan Dr. Keskin “Bunun yanında ev sahibinin de ‘Aman bugün bayram torunlar gelmiş, bir gün dikkat etmesem bir şey olmaz’ düşüncesi de doğru değil. Özellikle kalp, şeker, böbrek ya da tansiyon gibi kronik hastalıkları olanların bu konuya özellikle dikkat etmesi gerekir. Kan basıncı ve kan şekerinde gelişen ani değişimler sadece o öğünü değil sonraki kontrolleri de bozar. Bu dengesizlik sırasında kalp ve damarlarda hasar oluşur. Bu sebeple Ramazan Bayramı’nda da hastalarımızın tavsiye edilen diyet programlarına devam etmesi gerekir” dedi.



SAHUR, GECE ATIŞTIRMASINA DÖNMESİN

Ramazan boyunca iftar, sahur şeklinde iki ana öğüne dönüşen beslenme; vücudun metabolizma hızı ve dengesinin bir ayda değiştirdiğini hatırlatan Dr. Keskin “Özellikle sahurda yapılan gece beslenmelerine ramazan sonrası da gece geç saatlerde atıştırarak yemek yeme şeklinde devam edilmemesine dikkat edilmelidir” diye konuştu.