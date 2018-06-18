Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, "sağlıkta dönüşüm" ile hizmet kalitesi, personel artışı, yüksek teknolojik cihazların temini ve ilaca erişim gibi birçok alanda yürütülen çalışmaların yanı sıra yurt dışında da sağlık sunumunda şifa dağıtan el oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Yemen'e iki set 50 yataklı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi hibe edildi.

Birinci set sahra hastanesi, Bakanlıkça görevlendirilen 5 kişilik UMKE personeli tarafından 4-22 Aralık 2017'de Aden ili "Al Sadaka Hastanesi"nin bahçesine kurularak, çalışır durumda teslim edildi.

İkinci set sahra hastanesinin kurulum işlemleri de yine Bakanlık tarafından görevlendirilen 10 kişilik UMKE personelince 18 Mayıs 2018'de Taiz ili Turbah ilçesi "General Khalifa Hastanesi"nin bahçesinde başlatıldı ve 4 Haziran'da tamamlandı.

Söz konusu sahra hastanesi, Bakanlığın UMKE personeli, Yemen Sağlık Bakan Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdullah Dahan, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Dr. İlhan Abdulhak, Vali Yardımcısı Raşhad Al-Akhali, Turbah Kaymakamı Abdulaziz Radman, Yemen Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Dr. Abdürrahim Abdurrahman ve General Halife Hastanesi Başhekimi Koordinatör Dr. Abdurrahman Ahmed'in de katılımı ile resmi törenle hizmete girdi.

"Cerrahi operasyonlar yapılabiliyor"

Sahra hastanesinde bir acil müdahale ünitesi, bir ameliyathane, bir premedikasyon ünitesi, bir yoğun bakım, bir laboratuvar ve bir röntgen ünitesi bulunuyor.

Hastanenin ameliyathane ünitesinde kadın doğum, genel cerrahi, ortopedi ameliyatları ve tüm lokal cerrahi operasyonlar yapılabiliyor.

Laboratuvar ünitesinde biyokimya, eliza, hematoloji, sedimantasyon, idrar ve gaita tetkikleri gerçekleştirilebiliyor, röntgen ünitesinde tüm alt ve üst ekstremite, batın ve akciğer grafileri çekilebiliyor. Ultrasonografi cihazı ile tüm batın ve jinekolojik tetkikler yapılabiliyor.

Ayrıca hasta ve yaralıların yatarak tedavileri gerçekleştirilebilen hastanede bebeklerin takip ve tedavilerinin yapıldığı 2 adet kuvöz de bulunuyor.