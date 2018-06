Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Diyarbakırlı guatr hastası V.C’nin hayatı guatr ameliyatı olduktan sonra tamamen kabusa döndü. Genç kadının vücudunun her yerinde her geçen gün artan uyuşmalar ve kasılmalar meydana geldi. Avuç dolusu kalsiyum ilaçları almasına rağmen uyuşmalar bir türlü geçmiyordu. Sık sık acillik olan genç kadın, ancak serum takıldığında kendine geliyordu. Sonunda Dicle Üniversitesi Hastanesine yattı ve tam 3,5 yıl hastanede kaldı. Duş almak için bile evine çıkamaz oldu. Günde yaklaşık 15 ampul kalsiyum ve bazı haplar kullanmasına rağmen bir türlü toparlanamıyordu. Bir gün, Dicle Üniversitesi Endokrinoloji Kliniğindeki hekimler, V.C’ye sadece İstanbul Bezmiâlem Üniversitesinde yapılabilen paratiroid naklinden söz ettiler. Hastaneden çıkamayan V.C’nin dosyaları İstanbul’a ulaştırıldı. Nakle uygun bir hasta olduğu belirlendi.



HASTA YATAĞINDA NAKİL

Bu merkez tarafından geliştirilen, immunsupresyon (vücut savunma sisteminin baskılanması) gerektirmeyen, ameliyatsız, aşı gibi koldan yapılan yeni bir tekniğik uygulanacaktı. Ancak, hastanın İstanbul’a sevki uçakla bile riskliydi. Tek çare nakil işleminin Dicle Üniversitesinde olmasıydı. Bunun üzerinde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Paratiroit Nakil Merkezi başkanı Prof. Dr. Erhan Ayşan başkanlığındaki bir ekip Diyarbakır’a gitti ve V.C’nin yattığı serviste nakli yaptı. Bu yılın başında yapılan aşı şeklindeki enjeksiyonla sağlığına kavuşan V.C. doktorlara minnettar. Genç kadın “Ocak 2018 de nakil olduktan sonra dünyam değişti. Her geçen gün serum ihtiyacım azaldı. Şu anda evdeyim, haftalardır hiç serum almadım ve kasılmalarım da olmuyor” diyor.