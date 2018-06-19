Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücudun kalsiyum ihtiyacının karşılanması için elzem olan bir hormonu salgılayan paratiroit dokusunun, doğuştan ya da ameliyat sonucu hasar görmesi durumunda gelişen paratiroit yetmezliği, Türk bilim insanlarının buluşuyla tedavi ediliyor. Paratiroit yetmezliği sebebiyle hayatta kalabilmek için ömür boyu bir avuç dolusu ilaç ve serum kullanmak zorunda olan hastalar Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde açılan merkezde geliştirilen yeni bir tedavi yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan enjeksiyon şeklindeki uygulamayla tamamen sağlıklarına kavuşuyorlar.



DÜNYADA İLK MERKEZ

Uzun bir araştırma ve geliştirme sonucunda kurulan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Paratiroit Doku Transplantasyon Ünitesinde paratiroit dokuları olmayan ya da fonksiyon görmeyen insanlara ameliyatsız doku nakli yapılıyor. Paratiroit Doku Transplantasyon Ünitesindeki tüm nakil işlemleri, hastalara ücretsiz sunuluyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde açılan merkez, dünyadaki ilk paratiroid transplantasyon ünitesi olma özelliği taşıyor.

Doğumsal olarak veya guatr ameliyatlarından sonra paratiroit dokular hasar gördüğünde çalışmaz hâle geliyor. Salgıladıkları parathormon isimli hormon vücutta olmayınca kanda kalsiyum düzeyi düşüyor ve ellerde titremeler, kalpte ritim bozuklukları, ciddi yorgunluk ve bitkinlik olabiliyor. Hastalar günlük işlerini yapamaz duruma gelirken, solunum kaslarının çalışmaması sonucu ölüm riski bile ortaya çıkabiliyor.



AMELİYAT DEĞİL ENJEKSİYON

Söz konusu operasyonlarda paratiroid dokuları fazla çalıştığı için bir bölümünün ameliyatla alınması gereken hastalardan elde edilen fazla dokular saklanıyor ve bunlar özel besi yeri ortamında tutularak güçlendiriliyor. Bu dokular, hastalara ameliyatsız, sadece enjektörle naklediliyor. Hastalar bağışıklık başkılayıcı ilaç kullanmadan hayatlarını normal bir şekilde sürdürebiliyor.



Yüzde 100 yerli ilaç yolda

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na bağlı Paratiroit Nakil Merkezinin 11 farklı bilim dalından akademisyenler tarafından kurulan bir araştırma grubu olduğunu söyleyen Merkez başkanı Prof. Dr. Erhan Ayşan “Yaklaşık 6 yıldır paratiroit nakli üzerinde çalışan bu konuda dünyadaki tek merkeziz. Birkaç yıl önce Sağlık Bakanlığından nakil ruhsatı aldık ve şimdiye kadar 65 nakil yaptık. Diyarbakır’daki hasta bizim ilk naklimiz değil ancak bizi en çok mutlu eden hastamız oldu. Merkezde nakil çalışmalarının yanında yüzde 100 yerli yeni ilaç geliştirme çalışmalarına da başladık. Nakil şansı olmayan hastaların bu ilaç sayesinde, kalsiyum haplarına ve seruma ihtiyaç duymadan günlük hayatlarını rahatça devam ettirebilecekler” dedi.