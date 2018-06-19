Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren sosyal medya platformlarındaki manipülasyonlar ve bilgi kirliliği yüzünden kişisel güvenliğin riske girdiğini vurgulayan Karaca “Yabancı kişilerle yapılan görüşmelerde aktarılan gerçek dışı bilgiler, karşı tarafı etkilemek için gizlenen karakteristik özellikler veya sahte ilgi alanları gibi konular, kullanıcılar için risk teşkil ediyor” dedi. Sosyal medyanın “akıllı kullanılması” gerektiğini ifade eden Dr. Karaca “Günümüzde sosyal medya araçlarından uzak durmak mümkün değil. Mutlaka kendimizi orada ifade edeceğiz ancak başkalarının da yalan beyanda bulunabileceği ihtimalini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor” dedi. İHA