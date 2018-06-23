Kabak detoksunun sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağladığını söyleyen Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı,”Genellikle hafif de olsa pişirilerek tüketilen kabağın 100 gramı 45 kalori içerir. Bol su tüketimiyle, 3 gün uygulanabilen kabak detoksu, tatile gitmeden verilmek istenilen son fazlalıklar için ideal bir detokstur. Bunun için 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre baharat ekleyin. Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir” dedi.
Son kiloları kabakla verin
23.06.2018 - 05:21 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin.
Etiketler : kabak,diyet,
565811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/565811.aspx
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