Kabak detoksunun sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağladığını söyleyen Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı,”Genellikle hafif de olsa pişirilerek tüketilen kabağın 100 gramı 45 kalori içerir. Bol su tüketimiyle, 3 gün uygulanabilen kabak detoksu, tatile gitmeden verilmek istenilen son fazlalıklar için ideal bir detokstur. Bunun için 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre baharat ekleyin. Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir” dedi.