Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabak detoksunun sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağladığını söyleyen Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı,”Genellikle hafif de olsa pişirilerek tüketilen kabağın 100 gramı 45 kalori içerir. Bol su tüketimiyle, 3 gün uygulanabilen kabak detoksu, tatile gitmeden verilmek istenilen son fazlalıklar için ideal bir detokstur. Bunun için 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre baharat ekleyin. Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir” dedi.