Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemofili Federasyonu ve Novo Nordisk Türkiye, hemşirelere“Hemofili Uzmanlığı” kazandırmayı amaçlayan “HEM SEN, HEM O” Projesi’ni başlattı. Hemofilinin doğru tedavisi kadar hastanın yaşam tarzının ve tedaviye uyumunun sürdürülmesinin de önemli olduğunu belirten Hemofili Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı “Hemofili hayat boyu süren genetik geçişli kronik bir kanama bozukluğudur. Pıhtılaşma bozukluğu yüzünden hemofili hastalarında kanama durmaz. Pıhtıdaki problemin sebebi karaciğerden salgılanan FVIII veya FIX adlı proteinlerin genetik yani “DNA hatası” sebebiyle fonksiyon görmemesidir. Hemofilinin iyi yönetilmesi için doğru tedavi kadar hastanın hayat tarzı, tedaviyi sürdürmesi, yapması ve yapmaması gerekenleri iyi bilmesi önemlidir” dedi.

Proje kapsamında hematoloji servislerindeki hemşirelere eğitim kiti dağıtılacak. Eğitim kiti içinde, uzmanların hemofili hakkındaki soruları cevapladıkları videolar, projenin amacını anlatan tek kart, hemofili hastalığı hakkında bilgilendirici kitapçık, eğitim sertifikası yer alacak.