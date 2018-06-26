Akciğer kanserinin erkeklerde prostat kanserinden, kadınlarda da meme kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, akciğer kanseri gelişiminde önemli etkenin sigara olduğuna dikkati çekerek, tütün kullanan bir kişide bütün hayatı boyunca sigara içmemiş kişiye oranla akciğer kanseri gelişme riskinin 10-30 kat fazla oluğunu söyledi. Ağır sigara içenlerde bu riskin yüzde 30'lara çıktığını belirten Prof. Dr. Yılmaz "Hiç sigara içmeyen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma riski ise yüzde 1'den daha düşüktür. Risk, sigara sayısı, içme süresi ile yakın ilişkilidir" dedi. İHA
Sigaraya vedanın 5. yılında kanser ihtimali azalıyor
26.06.2018 - 07:27 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 07:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, "Sigarayı bırakmayı takiben 5. yılda risk grafiğinde belirgin bir iniş gözlenirken, 15. yıldan sonra yüzde 80-90 risk azalması söz konusu olur" dedi.
Etiketler : sigara,
568845 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/568845.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER