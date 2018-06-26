Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akciğer kanserinin erkeklerde prostat kanserinden, kadınlarda da meme kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, akciğer kanseri gelişiminde önemli etkenin sigara olduğuna dikkati çekerek, tütün kullanan bir kişide bütün hayatı boyunca sigara içmemiş kişiye oranla akciğer kanseri gelişme riskinin 10-30 kat fazla oluğunu söyledi. Ağır sigara içenlerde bu riskin yüzde 30'lara çıktığını belirten Prof. Dr. Yılmaz "Hiç sigara içmeyen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma riski ise yüzde 1'den daha düşüktür. Risk, sigara sayısı, içme süresi ile yakın ilişkilidir" dedi. İHA