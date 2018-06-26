Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de her yıl 100 bin kişi kalpten ölüyor. Kalp hastalıkları erkekleri kadınlara oranlar daha erken yaşta, neredeyse 40’larda yakalıyor. Ancak menopoz döneminden sonra kadınlarda da kalpten ölüm oranları artıyor. Ailesinde erken yaşta kalp hastalığına bağlı ölüm veya nedeni bilinmeyen ani kayıplar yaşayan kişilerin, kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek risk altında olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal “Bu ve benzeri sebeplerlle kırk yaş sonrası herkesin en az yılda bir kez kalp hastalıkları açısından check-up yaptırması gerekiyor” dedi.

Kalp check-up’ı yaptırırken mutlaka kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kemal, fiziksel engeli olmadığı sürece efor testinin de uygulanması gerektiğini belirtti. Efor testinin kişilerin kalp damar hastalıkları ve fiziksel kapasitesini öğrenmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu söyleyen Dr. Kemal, kalp check-up’larında her hastaya, kalp ritmini gösteren EKG çekilmesi gerektiğini de söyledi. İHA