Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böceklerin tarıma, ekolojiye ve tıbba etkisini araştıran Manisa Celal Bayar Üniversitesinden bir grup akademisyen, yaklaşık üç yıldır Türkiye'de 6 farklı türü bulunan "Paederus" böceği üzerine çalışma yapıyor. Yurt dışından bilim insanlarının da katıldığı araştırmaya liderlik eden Doç. Dr. Sinan Anlaş “Bu böcek, sıkıştırıldığı zaman zehirli madde salgılıyor. 4 kilogram Paederus böceğinden 1 gram pederin zehri elde ediliyor. Kobra zehrinden 15 kat daha güçlü zehrinden bir gramı onlarca insanı öldürmeye yeter” dedi. Bu zehrin DNA ve protein sentezini engelleme özelliği olduğunu anlatan Anlaş "Kanser hücrelerine zıt bir etki gösteriyor. Çeşitli kanser tümörlerine sahip farelere bu madde verildiği zaman ömürlerinin uzadığı saptandı. Bu böcek kanser tedavisinde umut ışığı olabilir. İlk bulgular son derece ümit verici" ifadelerini kullandı. Anlaş, hâlihazırda pederinin antibiyotik yapımında kullanıldığına işaret etti.